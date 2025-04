Comitato fair play San Marino in assemblea ordinaria e elettiva 2025

Si è svolta nel giorno di Lunedì 28 aprile 2025 alle ore 18 in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Elettiva per il quadriennio 2025-2028 ai sensi del vigente Statuto art.6 del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). I lavori assembleari sono stati introdotti dal Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni che ha illustrato le modalità di votazione per il rinnovo degli Organi Statutari. A seguire il Segretario Tesoriere Antonio Stolfi ha proceduto alla esposizione delle Voci del Bilancio Consuntivo 2024 e del Bilancio Previsione 2025 che sono stati votati all'unanimità dei presenti. In seguito si è proceduto alla votazione degli Organi Statutari in ossequio all'art. 7 dello Statuto CNSFP che ha dato il seguente esito: Presidente Gian Battista Silvagni, Vice Presidente Maria Rita Morganti, Segretario Tesoriere Antonio Stolfi e Vladimiro Renzi , Diego Renzi membri del Consiglio Direttivo . Nel corso dei lavori sono stati discussi dai Soci diversi argomenti previsti nell'ordine del giorno e che il CNSFP dovrà mettere in campo con le iniziative e attività programmate per l'anno 2025 che vedrà impegnato su più fronti il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP).

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP