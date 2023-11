Comitato Fair Play su Panchina Rossa

Anche quest'anno il Comitato Nazionale Sammarinese FAIR PLAY, vi invita il 27 novembre 2023, presso il Centro Sanitario di Borgo Maggiore, dove verrà svelata la “Panchina rossa “ del Fair Play, alla presenza delle autorità. Il nostro appuntamento, cade all'indomani dell'ennesimo drammatico episodio di femminicidio che ha profondamente scosso l'intero Paese. Il tema della violenza sulle donne , chiama in causa tutti noi per una risposta corale che non sia solamente formale, ma capace di spingerci a diffondere una nuova cultura da contrapporre alla violenza verso le donne, ma non solo, verso i bambini, gli uomini e la natura. Una collettività attenta e sensibile, non si gira dall’altra parte, non fa finta di niente e deve interrogarsi sul male oscuro che è dentro di noi, perché diversamente, la violenza sulle donne, le guerre, la distruzione ambientale, di cui siamo tutti responsabili, in modo diverso, non avrebbero un senso e non sarebbe lo scenario quotidiano a cui passivamente assistiamo. Per questo , il Fair Play, con la sua straordinaria forza della “ GENTILEZZA” adotta il messaggio da mettere in pratica , un messaggio universale, dove la regola principale da rispettare, deve essere proprio “ il rispetto ”della libertà altrui, il rispetto dell’altro, il rispetto delle regole, quelle regole che, ancora oggi, in troppi, continuano ad ignorare.

cs Comitato Nazionale Sammarinese FAIR PLAY

