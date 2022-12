Comitato Internazionale Fair Play spegne 59 candeline

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si unisce ai festeggiamenti nella ricorrenza del 59° di fondazione di International Fair Play Committee (CIFP) presieduto dall’ungherese Dott. Jeno Kamuti. Al Circolo Interalleato di Parigi, il 5 dicembre 1963 si svolse la riunione costitutiva del “ Comitato Internazionale Provvisorio di Organizzazione dei Trofei del Fair Play Pierre de Coubertin.” I rappresentanti di UNESCO, della Association Internazionale de la Presse Sportive (A.I.P.S.), di Comitato Internazionale per l’Educazione Fisica e lo Sport (C.I.E.P.S.), delle Federazioni Internazionali di Pallacanestro (F.I.B.A.), Calcio (F.I.F.A.), Lotta e Rugby elessero il Direttivo provvisorio. Questo fu composto da JEAN BOROTRA (Francia,Presidente) per il C.I.E.P.S., da Sir Stanley Rous (Gran Bretagna, Vice Presidente) per la F.I.F.A., da William Johnes (Gran Bretagna, Vice Presidente) per la F.I.B.A. e Jacques Ferran (Francia, Segretario Generale) per l’A.I.P.S. Il Comitato, in seguito, avrebbe assunto il nome CIFP, soltanto nel 1973.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP