Comitato Memorial Michael Antonelli: una cena di solidarietà.

Serata molto partecipata e ben riuscita quella di Venerdì 21 ottobre 2022 al Ristorante” Royal Le Terrazze” di Serravalle promossa e organizzata dal Comitato Memorial Michael Antonelli, Società Juvenes Ciclismo, I Nuovi Serenissimi del Titano. Una Cena per aiutare le iniziative messe in campo dagli organizzatori nel ricordo e alla memoria di Michael Antonelli e per sostenere la Scuola di Ciclismo Giovanissimi per Bambini e Bambine al Pistino Ciclistico MTB Parco Laiala di Serravalle, intitolato a Michael Antonelli. Presenti alla serata tanti amici e conoscenti, assieme ai Dirigenti del settore Juvenes Ciclismo, che hanno potuto apprezzare l’iniziativa in un clima di condivisione, amicizia e solidarietà. La serata conviviale è stata introdotta dal Presidente della Polisportiva di Serravalle Gian Battista Silvagni che ha illustrato le finalità dell’evento nel corso del quale gli ospiti Franco Civerchia con la sua chitarra e musica, il Poeta dialettale Mauro Vannucci e il Cantastorie Nevio Bedin, personaggi popolari della Romagna, hanno intrattenuto piacevolmente i presenti con le loro applaudite e gradevoli performance. Erano presenti anche i Giovanissimi ciclisti che hanno frequentato la Scuola di Ciclismo Juvenes ai quali è stato conferito dalla Società e consegnati da mamma Marina Mularoni i Diplomi di partecipazione alla Scuola ed anche il Corridore Professionista dell’Astana Manuele Boaro. Gli organizzatori desiderano inoltre rivolgere un sincero e apprezzato ringraziamento a tutti i presenti ed in modo particolare a Civerchia, Vannucci e Bedin che a titolo gratuito hanno contribuito a rendere speciale e piacevole la Cena di Beneficenza. A giorni verrà comunicata e lanciata una nuova iniziativa di solidarietà a favore di una particolare situazione che riguarda un ex Corridore Juvenes , con più precise informazioni, che ci è stata segnalata.

cs Comitato Memorial Michel Antonelli Società Juvenes Ciclismo I Nuovi Serenissimi del Titano

