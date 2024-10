Comitato Paralimpico Sammarinese risponde ad Attiva-Mente

Finalmente leggiamo l’ennesimo comunicato logorroico di Attiva-Mente, stavamo quasi in pensiero, ma dato che decantano tanto la costituzione del Comitato Paralimpico Sammarinese dovrebbero sapere che il CPS non è un club privato, chiunque lo desideri si può tesserare e candidare per le cariche elettive : chiunque può rimboccarsi le maniche e lavorare per lo sviluppo dello sport paralimpico. Viene naturale chiedersi perché non si sono tesserati ( eppure di tempo ne è passato ) e non hanno contributo in prima persona alla promozione ed allo sviluppo dello sport paralimpico, sicuramente è molto più semplice uscirsene con sparate varie sui media e sui social, come fanno da anni, invece di darsi da fare e metterci la faccia e magari organizzare anche il “banchetto” informativo a Sport in Fiera. Probabilmente tutto il livore dei vostri attacchi al CPS è proprio perchè ci siamo sempre rifiutati di fare il : "Consolato Paralimpico Sammarinese" come lo definite voi (e come avreste voluto).

Per informazioni sull’iscrizione al CPS inviare email a : cpsanmarino@gmail.com o visitare il nostro sito online www.paralympic.sm

