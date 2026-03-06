Comitato Pierre de Coubertin - Fair Play: Le Paralimpiadi sono iniziate. Ma siamo sicuri di aver capito davvero cosa rappresentano?

Le Paralimpiadi sono iniziate. Vedremo gare straordinarie, atleti incredibili, storie di determinazione e talento. Eppure vale la pena fermarsi un momento e porre una domanda semplice: sappiamo davvero da dove nasce tutto questo? La storia dello sport moderno è segnata dalla visione di Pierre de Coubertin, che alla fine dell’Ottocento rilanciò i Giochi Olimpici immaginando lo sport come uno spazio di educazione, di incontro tra i popoli e di crescita dell’essere umano. Molti anni dopo, un medico seppe cogliere quello stesso bisogno in un luogo molto diverso: un ospedale. Il neurologo Ludwig Guttmann, lavorando con soldati rimasti paralizzati durante la Seconda guerra mondiale, intuì che lo sport poteva diventare qualcosa di molto più grande di una semplice attività fisica. Poteva restituire dignità, fiducia, speranza. Poteva ridare alle persone un ruolo attivo nella vita. Nel 1948 organizzò a Stoke Mandeville una piccola competizione sportiva tra pazienti con lesioni spinali, nello stesso giorno dell’apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Quello che sembrava un semplice esperimento fu in realtà l’inizio di una grande rivoluzione culturale e umana: da lì nacque il movimento paralimpico. Oggi le Paralimpiadi sono uno degli eventi sportivi più importanti del mondo. Non soltanto per il livello tecnico delle competizioni, ma perché ci ricordano che lo sport è prima di tutto uno spazio di dignità e di partecipazione. In questo senso, la visione di de Coubertin e l’intuizione di Guttmann sembrano parlarsi attraverso il tempo: lo sport come strumento per riconoscere il valore di ogni persona. Forse per questo resta una riflessione aperta. Se lo spirito è lo stesso, se i valori sono gli stessi, non dovrebbe forse arrivare il giorno in cui i Giochi Olimpici e Paralimpici si svolgeranno nello stesso spazio e nello stesso tempo? Sarebbe il segno più autentico di quella idea di sport universale che ha attraversato oltre un secolo di storia. Le Paralimpiadi che iniziano oggi non sono soltanto una grande festa sportiva, sono la prova che lo sport può cambiare il modo in cui guardiamo gli altri – e forse anche noi stessi. Le Paralimpiadi sono nate quando qualcuno ha capito che lo sport poteva restituire dignità.

F.c. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin - Comitato Nazionale Samarinese Fair Play







