Comitato Pierre de Coubertin San Marino a Milano per l’evento Milano Cortina 2026.

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) sarà presente a Milano il 12 febbraio 2026 presso il Palazzo Lombardia per partecipare all’evento Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Simposio sul tema: “ VALORI OLIMPICI & INTELLIGENZA ARTIFICIALE “ organizzato da quattro importanti Organizzazioni mondiali Istituzioni partner e osservatrici riconosciute dal CIO quali: International Society of Olympic Historians ISOH, International Pierre de Coubertin Committee CIPC, International Fair Play Committee CIFP, Panathlon Interntional PI ed atre Istituzioni partner e osservatrici Fèdèration Internazionale Cinèma Tèlèvision Sportifs FICTS, International Association of Olympic Collectors AICO, International Olympic Academy IOA. Un “parterre de roi” di rilievo che si concentrerà sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale su ricerca, istruzione, etica e futuro del Movimento Olimpico, riunendo prospettive dello sport, del mondo accademico e dell’innovazione.

c.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

