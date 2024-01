Comitato Pierre De Coubertin San Marino: Maria Rita Morganti nuovo presidente

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), facente parte della Sezione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, riunito in Assemblea Elettiva il 18 gennaio 2024 ha proceduto al rinnovo dei ruoli istituzionali previsti; nuovo Presidente Maria Rita Morganti, Riccardo Venturini Vice Presidente, Patrizia Levorato Segretario, membri del Consiglio Direttivo Vladimiro Renzi, Roberto Boccalatte, Gian Battista Silvagni, Diego Renzi. Nel corso dei lavori assembleari sono state programmate alcune iniziative che saranno messe in campo nel corrente anno e i Soci presenti hanno apprezzato la nuova iniziativa nella Pagina Facebook del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) che ogni giorno presenta una citazione del Barone Pierre de Coubertin “ Coubertin Speaks 365,” dedicato a presentare una sferzata quotidiana di ispirazione dagli scritti di Pierre de Coubertin, il genio dello sport che fondò i Giochi Olimpici moderni. Ogni giorno pubblichiamo una citazione diretta dall’eredità letteraria di questo grande umanitario. La Sua visione idealistica di unire il mondo in Amicizia e Pace attraverso lo sport si manifesta su scala globale in ogni edizione dei Giochi Olimpici ed è qui espressa in piccoli frammenti della Sua opera.

c.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin - CSPC

