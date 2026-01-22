Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin all'assemblea del Comitato Internazionale degli sport e dei giochi tradizionali

La Presidente del CSPC, Morganti Maria Rita, parteciperà all’Assemblea Generale Costitutiva e al Congresso Elettorale per l’istituzione del Comitato Internazionale degli Sport e dei Giochi Tradizionali, in programma domenica 25 gennaio 2026 a Civitanova Marche, nell’ambito del Congresso e dell’Assemblea Straordinaria della Federazione Internazionale Sport per Tutti (FISpT).

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) in collaborazione con la Federazione Internazionale Sport per Tutti (FISpT), rappresenta una tappa storica per il riconoscimento e la promozione globale dei giochi e degli sport tradizionali come patrimonio culturale, strumento educativo e veicolo di inclusione sociale.

Durante i lavori assembleari sarà sottoposta a votazione la modifica dello Statuto della FISpT per il riconoscimento ufficiale del nuovo Comitato Internazionale come organismo membro della Federazione. Nel corso della stessa Assemblea, il Presidente della FIGeST, Enzo Casadidio, verrà eletto Vicepresidente della FISpT con delega ai Giochi e agli Sport Tradizionali.

La partecipazione della Presidente del CSPC testimonia l’attenzione e l’impegno della Repubblica di San Marino nel sostenere iniziative internazionali che valorizzano lo sport e il gioco tradizionale come strumenti di dialogo tra culture, promozione dei valori civici e rafforzamento della coesione sociale.

Il Comitato Internazionale degli Sport e dei Giochi Tradizionali nasce da una cooperazione strategica tra FIGeST e FISpT, formalizzata con un accordo firmato ad Amman, in Giordania, e opererà come organismo di riferimento mondiale per:

l’organizzazione di competizioni internazionali legate ai giochi e agli sport tradizionali;

lo sviluppo di progetti educativi e formativi a livello globale;

la promozione dei giochi tradizionali come espressione di “Sport per Tutti” e come patrimonio culturale condiviso.

L’evento si svolgerà presso il “Cosmopolitan Business Hotel” di Civitanova Marche e vedrà la partecipazione, in presenza e online, di organizzazioni nazionali e internazionali, rappresentanti istituzionali e operatori del settore provenienti da numerosi Paesi.

“La nascita di questo Comitato Internazionale rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei giochi e degli sport tradizionali come linguaggio universale capace di unire comunità, generazioni e culture diverse. San Marino guarda con interesse a questo percorso, nella convinzione che sport, tradizione e partecipazione siano strumenti fondamentali per costruire relazioni e cittadinanza attiva a livello locale e internazionale.



