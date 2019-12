Comunicato Calciatori Nicolas e Matias Castro

A seguito del procedimento che ci ha visti interessati, deciso in data 22 novembre scorso dalla Commissione Disciplinare presso la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, e per cui non siamo stati sanzionati con alcuna squalifica, volevamo ringraziare l’Associazione Sammarinese Calciatori che ci ha seguito a livello legale tramite il loro avvocato Matteo Sperduti e che ci ha permesso di essere tutelati legalmente per un giudizio che abbiamo ritenuto ingiusto, in quanto in realtà eravamo parte lesa di tutta la vicenda. Crediamo in tal senso che ci debba essere una maggiore tutela in favore dei calciatori soprattutto nelle questioni attinenti i rapporti economici con le società sportive. Senza voler, poi, entrare nel merito della controversia siamo anche fiduciosi che la stessa possa chiudersi bonariamente e che non vi siano strascichi legali legati a quanto oggetto di giudizio. Ad ogni modo, l’ASC si sta battendo in maniera forte a favore dei calciatori sia a livello politico che legale per far si che tutti gli interessi degli stessi siano garantiti. Già aver avuto una assistenza legale di primo livello per noi è stata una grande vittoria e ci ha permesso di affrontare serenamente il giudizio che ci ha visto coinvolti.



