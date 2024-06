Comunicato Fair Play

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) informa che entro il corrente mese di Giugno 2024 saranno chiuse le Nomination ai Premi Fair Play 2024 che saranno assegnati durante la Cerimonia di Premiazione in occasione della “ 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play, “ World Fair Play Day (WFPD), in programma il prossimo 7 settembre 2024 ore 16 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino. Al momento risultano essere individuate dal Consiglio Direttivo del CNSFP 26 candidature di Premiati che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti suddivisi nelle diverse Categorie previste, Premi che rappresentano coloro che si sono distinti nello sport e nella vita con lineari e corretti comportamenti virtuosi ispirati ai sani principi universali del Fair Play e ai Valori fondanti dello Sport. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) osserva, monitora, segue ad ogni evento e in qualsiasi situazione sempre esempi di Fair Play e di Etica nel comportamento dei partecipanti, degli sportivi in generale, che vanno oltre il previsto rispetto delle regole e dei regolamenti. I Premi Fair Play 2024 sono cosi suddivisi: Premio Fair Play al GESTO, CARRIERA, PROMOZIONE; Diploma di Merito Fair Play; Diploma Menzione d’Onore Fair Play; Premio Donna Fair Play conferito da Soroptmist Single Club San Marino; Premio Giovani Fair Play conferito dai Media Partner San Marino RTV e L’Informazione di San Marino; Premio Fair Play Stampa Sportiva conferito da Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. L’edizione di quest’anno della Giornata riveste anche una particolare e significativa ricorrenza del 30° anniversario di fondazione di European Fair Play Movement (EFPM), prima Assemblea Costitutiva a Zurigo (Svizzera) il 27 maggio 1994, di cui il CNSFP è aderente e riconosciuto ufficialmente con voto unanime nel 2017, durante i lavori dell’ Assemblea Generale EFPM dei Comitati Nazionale Fair Play, di Haifa, Israele.

cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP