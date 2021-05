comunicato stampa Mya Gym

SPLENDIDI RISULTATI DI MYA GYM NELLE GARE DEL WEEK-END DI GINNASTICA RITMICA Week end ricco di competizioni per le ragazze di Mya Gym impegnate in 3 competizioni nazionali e regionali CAMPIONATO NAZIONALE SQUADRA ALLIEVE GOLD 3 Desio, 8 Maggio Le nostre “Nane Power” hanno chiuso il cerchio di una primavera ricca di risultati con una prova che le ha classificate come la 11 squadra migliore Italiana Bravissime Sara, Ludovica e Ludovica È stata un'emozione bellissima 1 PROVA REGIONALE UISP MINI PRIMA E MINI PRIMA BASE Cervia, 8 Maggio E non poteva che essere un successo la prima prova delle nostre piccolette di PREAGO Accompagnate dalle loro insegnanti Sergiani Sara e Arcangeli Sofia (per la prima volta dalla parte opposta della pedana) alla loro prima gara hanno raggiunto i seguenti risultati: MINI PRIMA BASE ESORDIENTI PALLA 2011: 3° Carlini Rebecca e Donati Giada 6° Castellani Denise 7° Pazzini Giorgia MINI PRIMA BASE ESORDIENTI PALLA 2012: 7° D'Agostino Desiree MINI PRIMA BASE ESORDIENTI CERCHIO 2011 6° Raschi Nimoe 9° Biordi Lea MINI PRIMA BASE ESORDIENTI CERCHIO 2012 1°Fabbri Viola MINI PRIMA BASE ESORDIENTI PALLA 2010: 2°Ceci Alessia Che dire.. Siamo tanto orgogliose di voi! Si continua a lavorare e pronte per la 2 Prova 1 PROVA CAMPIONATO REGIONALE UISP MINI PRIMA BASE E MINI PRIMA Ravenna, 8 maggio Sempre nella giornata di Sabato sono state le nostre ginnaste grandi di PROMO GRANDI a scendere in pedana accompagnate dalla loro tecnica Micaela Bertuccioli e anche per loro non sono mancate innumerevoli soddisfazioni e piazzamenti super MINI PRIMA BASE ALLIEVE PALLA 2009 5° Stacchini Alessia e Zonzini Emily MINI PRIMA BASE JUNIOR CERCHIO/PALLA 2008 3°Carbone Sofia Elena 4° Zanotti Matilde 7° Vuocolo Giulia 9° Zanotti Emma 11°Casadei Valentini Maria 13° Mazza Arianna MINI PRIMA BASE JUNIOR CERCHIO/PALLA 2007 3°Casadio Pirazzoli Asia 4° Stilli Alice 8° Bonfante Aida MINI PRIMA JUNIOR CERCHIO 3° Casadei Maria Letizia 10° Toccaceli Veronica COMPLIMENTI a tutte ragazze! Fiere di voi! Avanti con la seconda