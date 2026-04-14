Conclusi in Svizzera i lavori dell'88° Congresso della Stampa Sportiva Internazionale

L’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva ha preso parte all’88° Congresso dell’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva (AIPS), svoltosi in Svizzera. A rappresentare San Marino, tra giornalisti provenienti da più di 130 nazioni di tutti i continenti, erano presenti il presidente Elia Gorini e il delegato Simon Pietro Tura. Dal 10 al 14 aprile, le città di Zurigo e Losanna hanno ospitato i lavori congressuali, culminati con il rinnovo dei comitati esecutivi di AIPS World e AIPS Europa.

Il giornalista italiano Gianni Merlo è stato confermato alla presidenza della stampa sportiva internazionale, ottenendo il 76,85% delle preferenze rispetto alla candidata ungherese Zsuzsa Csisztu. L’ex firma della Gazzetta dello Sport entra così nel suo sesto e ultimo mandato consecutivo, una scelta che testimonia la volontà dei giornalisti sportivi di tutto il mondo di proseguire sulla strada della continuità. Dal 2005 Merlo ha guidato AIPS attraverso un percorso di profondo rinnovamento, dando vita a progetti di grande rilievo come Young Reporter e AIPS Awards, e contribuendo al crescente riconoscimento internazionale dell’associazione tra le principali realtà del panorama sportivo mondiale. Durante il congresso, i delegati hanno avuto l’opportunità di visitare le sedi delle principali istituzioni sportive internazionali: il quartier generale della FIFA a Zurigo, quello della UEFA a Nyon, la sede del Comitato Olimpico Internazionale e il Museo Olimpico a Losanna. Alla House of Volley della FIVB i giornalisti sono stati accolti dal presidente Fabio Azevedo, mentre la serie di visite si è conclusa presso la sede della Federazione Internazionale di Ginnastica. Nel corso dei lavori è stato rinnovato anche il direttivo di AIPS Europa: il francese Marc Ventouillac succede al maltese Charles Camenzuli, nominato membro d’onore di AIPS. Eventi internazionali come il Congresso AIPS rappresentano un’importante occasione per l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e per i giornalisti del Titano, favorendo il rafforzamento dei rapporti professionali e personali con colleghi di tutto il mondo, in particolare dei Piccoli Stati d’Europa. Sono già state poste le basi per ricostituire una commissione dedicata ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, con l’obiettivo di garantire supporto e assistenza ai giornalisti impegnati nell’edizione di Monaco 2027.

“Si è chiuso un Congresso importante – ha dichiarato il presidente Elia Gorini – che da una parte ha confermato come AIPS possa rinnovarsi nella continuità con Gianni Merlo, e dall’altra ha aperto un nuovo percorso a livello europeo. Per l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è un grande orgoglio essere presenti in questi contesti internazionali. Sedersi accanto ai delegati di oltre 130 Paesi è un privilegio, così come lo è rappresentare San Marino in occasioni di tale rilievo”.

















