Concluso lo stage giovanile federale. Al via i Campionati Under 15 e Under 20.

Con la disputa della prima prova del Campionato Under 15 e Under 20 si è concluso lo stage federale giovanile curato dall’istruttore Bruno Zattini. Il bilancio è positivo, i piccoli partecipanti hanno dimostrato grande entusiasmo. Per quanto riguarda i risultati della prova, nella categoria Esordienti il primo posto è andato a Greta Muraccini con 36 kg di pescato; a seguire Giulia Muraccini con 22 kg di pescato, terzo Mattia Cecchetti con 19 kg. Nell’Under 15 si è aggiudicato la prova Tommaso Casadei con 61 kg di pescato; secondo Loris Casadei con 28 kg, terzo Giovanni Bollini con 23 kg. Infine, nell’Under 20, Simon Moroni si è imposto con 36 kg davanti a Mattia Fiorini e Alessandro Nouar.

