Concorso letterario e giornalistico CONS, ultime ore per partecipare

Concorso letterario e giornalistico CONS, ultime ore per partecipare.

Scade lunedì 31 agosto, alle ore 12, la partecipazione alla quarta edizione del Concorso letterario e giornalistico promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Restano quindi ancora poche ore per mettere nero su bianco la propria idea, trasformare la fantasia in una storia e inviare il proprio elaborato sul tema “Una storia sportiva di fantasia ambientata a San Marino”. Il concorso, patrocinato dalle Segreterie di Stato per lo Sport e per l’Istruzione, è aperto a partecipanti di ogni Paese e nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare lo sport sammarinese attraverso la creatività, la scrittura e le diverse forme di narrazione. Anche nelle ultime ore sarà quindi possibile sviluppare il proprio elaborato scegliendo tra tre tracce: una storia sportiva ambientata nella Repubblica di San Marino; il racconto di uno o più atleti sammarinesi, reali o di fantasia, alle Olimpiadi Invernali; oppure la partecipazione di uno o più atleti sammarinesi, reali o di fantasia, ai Giochi del Mediterraneo. L’iniziativa è articolata in diverse sezioni dedicate sia agli adulti sia agli studenti. Oltre alle categorie riservate agli studenti delle Scuole Superiori e del Centro di Formazione Professionale, questa quarta edizione propone anche una nuova sezione dedicata agli studenti della Scuola Media della Repubblica di San Marino e agli studenti sammarinesi che frequentano le scuole medie all’estero. Ampia la libertà nella scelta del formato: sono ammessi elaborati scritti, giornalistici, grafici e audiovisivi, secondo le modalità indicate nel bando. Si può partecipare con racconti, poesie, romanzi brevi, studi storico-letterari, articoli per la carta stampata e il web, prodotti radiofonici e televisivi, disegni, elaborati grafici e contenuti audio-video. Per chi ha ancora un’idea nel cassetto, il tempo non è ancora scaduto: le ultime ore di oggi e la mattinata di domani possono essere l’occasione per trasformarla in un elaborato e partecipare al concorso. Le opere dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 31 agosto 2026. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 21 settembre 2026 alle ore 18, nell’ambito di Sport in Fiera. Il bando completo, con tutte le modalità di partecipazione e di invio degli elaborati, è disponibile sul sito del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

C.s. - CONS

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