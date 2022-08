Conero Hero Battle: bronzo nelle slide per Matilde Terenzi

Dal 28 al 31 Luglio a Porto Recanati, quattro giorni di show, divertimento e competizioni per il mondo delle rotelle con la Conero Hero Battle: tappa di coppa del mondo tre stelle in cui hanno partecipato i campioni mondiali di inline freestyle. Un vero Village dove le giornate sono state animate da esibizioni e dalla possibilità di interagire con istruttori federali slackline, skateboard, parkour, blance boarding e pattinaggio, oltre che a poter provare altre attività come yoga, crossfit, pilates, acquagym. In spiaggia era possibile fare sup, kayak, windsurf e flyboard e riposarsi con aperitivi e streetfood. Evento principale è stata la Conero Hero Battle che ha visto la partecipazione di 200 atleti provenienti da 10 diverse nazioni; in seguito all’esclusione da tutte le manifestazioni non ha potuto partecipare la fortissima delegazione russa. In questo scenario si è vista anche la partecipazione di San Marino con due giovani atlete: Tania D’Antonio, classe 2010, e Matilde Terenzi, classe 2008. Nella specialità Speed Slalom, Matilde è riuscita a risalire fino alla tredicesima posizione, dopo essere passata agli ottavi di finale con il dodicesimo tempo. Più combattuta è stata la disciplina delle Slide in cui Matilde ha raggiunto il podio mettendo al collo la medaglia di bronzo. Per l’atleta bianco-azzurra questa competizione è servita a scalare il ranking in preparazione al campionato mondiale previsto in argentina nei mesi di ottobre e novembre prossimi. Ottimi piazzamenti anche per Tania D’Antonio classificata cinquantatreesima nella specialità Speed Slalom e diciassettesima nella specialità Slide.

