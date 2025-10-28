Confermata la partnership tra CONS e TIM San Marino

Confermata la partnership tra CONS e TIM San Marino.

Si rinnova e consolida la collaborazione tra il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e TIM San Marino, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi ICT. Nella mattinata odierna (martedì 28 ottobre) è stato ufficialmente firmato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione, alla presenza del Presidente del CONS, Christian Forcellini, dell’Amministratore Delegato di TIM San Marino, Simona Zanotto, e del Responsabile Commerciale, Fabrizio Bonini. “Siamo lieti di proseguire questo percorso comune – ha dichiarato Christian Forcellini –. TIM San Marino è al nostro fianco dal 2017, sostenendo con convinzione le attività del Comitato e i nostri atleti. Il rinnovo di questa partnership conferma la volontà dell’azienda di continuare a condividere i valori dello sport e a supportare le iniziative del movimento olimpico sammarinese.” "Crediamo da sempre che lo sport - osserva Simona Zanotto, AD di TIM San Marino - sia un potente motore di crescita personale e sociale. Avvicina i giovani, insegna impegno, sacrificio e spirito di squadra. Con il nostro sostegno vogliamo incoraggiare sempre più ragazzi a mettersi in gioco e a costruire insieme un futuro fatto di energia e valori positivi".



c.s. CONS



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: