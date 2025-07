Confermato il 3° Trofeo “Enrico Bellofiore”

Il prossimo 23 luglio, presso lo stadio “Ezio Conti” di Dogana, la terza edizione del trofeo di beneficenza dedicato alla memoria del collega Enrico Bellofiore. Assume i canoni del torneo internazionale quello che ormai può essere considerato un evento ricorrente nel panorama estivo delle attività promosse dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Certamente tra i più sentiti, il Trofeo “Enrico Bellofiore” – intitolato alla memoria dell’indimenticato collega di San Marino RTV – giunge alla sua terza edizione. Ad ognuna di queste ha partecipato l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35), confermata anche per il triangolare programmato il prossimo 23 luglio. Oltre ad una rappresentativa dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, completa il terzetto di partecipanti la squadra inglese dello Swiss Cottage Tuesday FC – formazione di Saturday League, coinvolta grazie alla diretta partecipazione di un ex Nazionale di San Marino che recentemente ha militato nel club dopo aver raggiunto Londra per motivi professionali. Il triangolare si disputerà allo stadio “Ezio Conti” di Dogana il prossimo 23 luglio, a partire dalle 20:30 – orario del fischio d’inizio del primo incontro. Ad inaugurare la terza edizione saranno ASCO 35 e Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, successivamente toccherà allo Swiss Cottage Tuesday FC che incrocerà prima la squadra sconfitta al debutto (nei trenta minuti previsti o ai calci di rigore). Come sempre, il triangolare promosso dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è legato a filo doppio ad un’opera di beneficenza. Quest’anno, partecipanti e pubblico potranno infatti devolvere un’offerta libera all’Associazione BattiCinque di San Marino, da oltre dieci anni impegnata a favore del miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo attraverso azioni di supporto rivolte a esse e alle loro famiglie, nonché ai tutori, educatori e insegnanti. Vi aspettiamo pertanto numerosi mercoledì 23 luglio alle 20:30 allo stadio “Ezio Conti” di Dogana per una serata di sport, divertimento e solidarietà nel ricordo di un collega e amico speciale.



C.s. Associazione Sammarinese Stampa Sportiva