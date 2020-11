Congresso europeo Fair Play 2021 a Vienna

Il Comitato Esecutivo (Executive Committee) di European Fair Play Movement (EFPM) ha annunciato la nuova data per il XXVI° Congresso Europeo Fair Play e Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play dei 40 Paesi aderenti al Movimento Europeo Fair Play. I lavori congressuali si svolgeranno a Vienna (Austria) dal 22 al 25 aprile 2021, il tema proposto per il Congresso “Education for Fair Play-Initiatives and Projects” sotto gli auspici di European Olymmpics Committees e ICSSPE, vedrà la partecipazione di importanti relatori internazionali che illustreranno le varie tematiche previste ai delegati. Considerata anche l’attuale situazione sanitaria esistente del coronavirus covid 19, che nel caso in cui non dovesse consentire la realizzazione dell’evento in programma, il Comitato Esecutivo EFPM provvederà ad organizzare in teleconferenza e tele voto i vari eventi per permettere lo svolgimento dei lavori,in cui è prevista anche la votazione del rinnovo degli Organi Statutari di EFPM che sono in scadenza.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP