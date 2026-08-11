Congresso europeo Fair Play Parigi 2026

Il Movimento Europeo Fair Play (EFPM) annuncia ufficialmente che il 31° Congresso Europeo Fair Play avrà luogo Venerdì 4 dicembre 2026 presso la Skema Business School – Grand Paris Campus di Parigi, Francia. Saranno presenti i Comitati Nazionali Fair Play aderenti a European Fair Play Movement (EFPM), esperti internazionali e ospiti sul tema: “ Sport, lo spirito dell’umanità proteggere lo sport “ per discutere di salvataggio, Fair Play, sport pulito e il futuro dello sport attraverso una serie di discorsi principali, presentazioni e discussioni di panel. Sarà presente all’evento internazionale anche una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). Intanto proseguono i preparativi all’atteso evento sammarinese della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per Lunedì 7 settembre 2026 ore 21:00 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle , Repubblica di San Marino con un ricco Programma.

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP







