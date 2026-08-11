TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
22:55 Tre Fiori, finisce il sogno europeo: il Drita vince ancora e passa
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Congresso europeo Fair Play Parigi 2026

11 ago 2026
Congresso europeo Fair Play Parigi 2026

Il Movimento Europeo Fair Play (EFPM) annuncia ufficialmente che il 31° Congresso Europeo Fair Play avrà luogo Venerdì 4 dicembre 2026 presso la Skema Business School – Grand Paris Campus di Parigi, Francia. Saranno presenti i Comitati Nazionali Fair Play aderenti a European Fair Play Movement (EFPM), esperti internazionali e ospiti sul tema: “ Sport, lo spirito dell’umanità proteggere lo sport “ per discutere di salvataggio, Fair Play, sport pulito e il futuro dello sport attraverso una serie di discorsi principali, presentazioni e discussioni di panel. Sarà presente all’evento internazionale anche una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). Intanto proseguono i preparativi all’atteso evento sammarinese della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per Lunedì 7 settembre 2026 ore 21:00 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle , Repubblica di San Marino con un ricco Programma.

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport