Cons: Buona partecipazione per il Gran Premio di Tiro a Segno, in risalto i sammarinesi.

Al Poligono "Giuseppe Cardinali" ad Acquaviva è andata in archivio la trentacinquesima edizione del Gran Premio San Marino di tiro a segno, evento che ha ospitato oltre 80 atleti provenienti da 23 diversi gruppi sportivi. Per i sammarinesi buona prova di Silvana Parenti, prima nella Pistola ad Aria Compressa con 534 punti. Nella stessa specialità sesto posto per Sofia Merticari con 506 punti. Nei Ragazzi arriva la vittoria di Valerio Prota con 555 punti. Nelle Master terzo gradino del podio per Luisa Menicucci, seguita all’ottavo posto da Ivana Drudi. Bronzo per Agata Riccardi, terza nella Carabina. Quinta posizione per Maddalena Beccari. Nei Junior Uomini quarto posto di Federico Forlivesi, mentre Marco Gasperoni è quinto nella pistola ad aria compressa, specialità vinta da Leonardo Cristofori della sezione di Bologna. Nella classifica a squadre sono proprio i felsinei a mettersi davanti a tutti con Giulia Mainetti e Denis Bortolotti, seconda Pescara e terza Treviso.

C.s. Cons

