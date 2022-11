CONS: Disposta la chiusura della piscina Tavolucci

CONS: Disposta la chiusura della piscina Tavolucci.

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese informa che è stata disposta la chiusura della piscina “Tavolucci” di Borgo Maggiore, a causa di un errato conferimento di prodotti per il trattamento delle acque. Al momento sono in corso accertamenti circa le responsabilità dell’accaduto e non è possibile fare una previsione sulla tempistica di riapertura dell’impianto natatorio. Il Cons rimarrà a stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare le condizioni dei soggetti coinvolti.

Comunicato stampa

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

