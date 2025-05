Cons: "Domani il San Marino Team partirà per Andorra"

Ancora due giorni e si alzerà il sipario sulla ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Domani mattina il San Marino Team partirà alla volta di Andorra con volo charter in partenza da Rimini e diretto a Barcellona. Seguirà il trasferimento nel piccolo Principato che, da lunedì a sabato, ospiterà gli atleti provenienti dal 9 Paesi, impegnati in 17 discipline sportive. Insieme agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali e ai dirigenti del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese viaggeranno anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari che lunedì sera presenzieranno alla Cerimonia d’Apertura dopo una giornata di impegni istituzionali. Ad attendere la delegazione biancazzurra all’arrivo ci saranno il capo missione Giuliano Tomassini e la vice capo missione Anna Lisa Ciavatta, che si trovano ad Andorra già da qualche giorno per definire gli ultimi preparativi e per partecipare alle prime riunioni. Nella giornata di ieri è arrivata anche la squadra di tiro volo, impegnata già da oggi nei primi allenamenti per testare l’impianto di gara. Non faranno parte della delegazione a causa di infortuni degli ultimi giorni, il judoka Alessandro Fabbri e il ciclista Federico Olei, quest’ultimo sostituito da Davide Conti. La Cerimonia d’Apertura di lunedì sera, che darà ufficialmente via alle gare, sarà visibile in diretta su San Marino RTV (ore 21:30) sui canali 520 Sky, 831 Digitale Terrestre e 93 Tivusat e in streaming sul sito della tv di Stato. Cerimonia e gare saranno disponibili in streaming anche sul canale Anoc.TV, previa registrazione gratuita.

C.s. Cons