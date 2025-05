CONS e CARISP insieme fino al 2028

Prosegue la proficua sinergia tra il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino . È stato siglato l'accordo di collaborazione che legherà l'istituto bancario sammarinese al CONS fino al termine del 2028 . La Cassa di Risparmio continuerà a supportare lo sport sammarinese e gli eventi che il CONS organizza per promuovere la pratica sportiva in Repubblica e l'immagine dell'ente a livello internazionale. "Sulla scia del rapporto positivo già avviato precedentemente - dice il presidente del CONS, Christian Forcellini - siamo lieti che Cassa di Risparmio abbia deciso di continuare a sostenere la nostra attività per l'intero quadriennio olimpico. Il sostegno del territorio è prezioso per la crescita del nostro movimento".

