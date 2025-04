Cons: "Il plauso delle istituzioni sportive a Jasmine Verbena e alla Nazionale di volley Under 18"

Con l'appuntamento dei Giochi dei Piccoli Stati in arrivo, nel fine settimana sono arrivate importanti conferme per lo sport sammarinese. Jasmine Verbena ha sfiorato il podio nella Coppa del Mondo di nuoto artistico, centrando il quarto posto nel solo tecnico e l'ottava posizione nel solo libero. Un altro risultato di grande rilievo è la medaglia d'oro conquistata dalla Nazionale Under 18 di pallavolo ai Campionati Europei Small Country Association a Malta, dove non sono mancati anche riconoscimenti individuali per le atlete Alice Pedrelli e Camilla Tiezzi. In programma, nel weekend appena trascorso, anche raduni e incontri di diversi sport in vista dei Giochi di Andorra. In Repubblica anche l'edizione 2025 del San Marino Pitch&Putt Open , manifestazione internazionale di alto livello che si è disputata nel Campo Pratica di Ca' Montanaro. A tutti gli atleti impegnati il plauso delle istituzioni sportive. "Risultati come quelli conseguiti da Jasmine Verbena e dalla Nazionale di volley Under 18 ci riempiono di orgoglio – le parole del Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri - e rappresentano un bellissimo biglietto da visita per San Marino. Alle atlete, agli staff tecnici e ai personali dirigenti giunga il mio plauso e quello di tutta la Repubblica. Ieri ho avuto anche il piacere di partecipare al San Marino Pitch&Putt Open, un bellissimo evento che testimonia la grande dinamicità delle nostre Federazioni". " I risultati conseguiti sono la dimostrazione del buon stato di salute del nostro movimento sportivo - le parole del presidente del Cons Christian Forcellini - e della qualità del lavoro che viene fatto a livello giovanile. Tutto questo è di buon auspicio in vista dei Giochi dei Piccoli Stati e deve essere uno stimolo per chi è alla ricerca del minimo di partecipazione. A tutti rivolgo il mio personale in bocca al lupo, insieme all'invito a dare il massimo ea crederci fino all'ultimo per centrare il obiettivo".

C.s Cons