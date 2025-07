CONS: Il San Marino Team vola in Macedonia per il Festival Olimpico della Gioventù Europea

La città di Skopje è pronta ad ospitare la diciottesima edizione dell' Eyof estivo . Nella capitale della Macedonia del Nord ci sarà anche la delegazione sammarinese, in partenza nella serata di venerdì 18 luglio dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Si tratta del terzo appuntamento internazionale dell'anno per il Cons, dopo la partecipazione a Bakuriani alla rassegna giovanile invernale e ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa ad Andorra. Una nuova sfida all'orizzonte per 6 atleti che rappresenteranno San Marino alla manifestazione per giovani fino a 18 anni. Per l'atletica leggera ci saranno Greta San Martini nel salto in lungo e Diego Garnaroli nel lancio del giavellotto; per il judo spazio ad Alessandro Fabbri nella categoria di peso -66kg e sempre per le arti marziali il taekwondo verrà rappresentato da Alessandro Giovagnoli (+73kg). Nel nuoto ci sarà l'emergente Margherita Gregoroni , classe 2011, impegnata nei 200 stile libero e nei 200 misti; infine Pietro Bologna per il tennistavolo, appena rientrato insieme al compagno Loris Ceccoli dagli Europei Giovanili a Ostrava (Repubblica Ceca). Completano la squadra i tecnici Massimo Meca (atletica leggera), Gabriele Fabbri (judo), Luca Corsetti (nuoto), Secondo Bernardi (taekwondo) e Claudio Stefanelli (tennistavolo). La delegazione sarà accompagnata dal capo missione Anna Lisa Ciavatta e Anita Magalotti. Seguirà il San Marino Team, inoltre, Eros Bologna , segretario generale del Cons. A Skopje saranno presenti oltre 4.000 atleti dei 50 Comitati Olimpici Europei e fervono i preparativi per la cerimonia d'apertura che si terrà domenica 20 luglio dalle 20:30 allo Sport Center Jane Sandanski. Sarà possibile seguire la cerimonia d'apertura e tutte le gare sul sito www.eoctv.org e www.anoc.tv.

c.s. CONS

