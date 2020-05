CONS: linee guida per lo svolgimento delle attività sportive

Entro il fine settimana uscirà il nuovo decreto, che allenterà – senza eliminare però – le misure restrittive per la pratica delle attività sportive.

Di fatto è permesso l’ampliamento delle attività sportive (in fatto di metri quadri per persona) alle attività agonistiche, a carattere generale e quindi non solo limitato agli Atleti Nazionali. Oltre all’utilizzo (non obbligatorio) degli spogliatoi. Questo per gli sport indoor, perché, di fatto, all’aperto non vi erano restrizioni già dal precedente decreto.

Fermo restando il distanziamento sociale (ridotto) e l’assenza di contatto fisico fra le persone, s’invitano le Federazioni a voler prendere contatto con gli Uffici per verificare la disponibilità e orari degli impianti sportivi, il numero di persone consentite per turno e contemporaneamente per assicurare a più atleti, la pratica dell’attività sportiva. Il punto è appunto la verifica del numero di persone cui sarà consentito accedere in base alle palestre disponibili e il numero di persone ammesse negli spogliatoi (e se si intendono utilizzare). Il coordinamento è molto importante quanto le fasi d’igienizzazione e sanificazione fra ogni turno vanno PREVISTE, COMPUTATE e ASSICURATE.

Per la sicurezza e la salute di tutti. I protocolli specifici FEDERALI restano attuali, ad eccezione dei numeri massimi consentiti contemporaneamente, che saranno da modificare. Nell’allegarvi quindi una BOZZA delle prossime linee guida si prega di voler verificare le attività che intenderete avviare tenendo presente di attuare una GRADUALE RIPRESA di tutti gli allenamenti indicativamente dal 1° giugno e per tutto il mese.

Per i Centri Estivi, sarà necessario attendere la prossima settimana, restiamo in attesa di ricevere un riferimento dalla Segreteria di Stato riguardo ai parametri e rapporto personale / utenti necessari. Le palestre scolastiche, al momento, sono state tutte “precettate” dalla Scuola Elementare e dall’Infanzia.

Una successiva e terza fase (presumibilmente a metà Giugno) è rappresentata dall’organizzazione di CORSI di AVVIAMENTO, SCUOLE e CENTRI ESTIVI (laddove organizzati) che potranno riprendere, dopo una prima analisi e impatto dall’apertura con il nuovo decreto, verificando l’affluenza nelle strutture ad un maggior numero di persone contemporaneamente. E’ responsabilità di ciascuno, assicurare lo svolgimento delle attività organizzate senza creare assembramenti e permettendo agli atleti l’allenamento (senza contatto), in sede separata dalle altre attività sportive e motorie (tempo libero / corsi / centri) svolte negli impianti sportivi pubblici. Gli Uffici restano a disposizione per ogni chiarimento.