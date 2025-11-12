Cons: Nuoto pinnato, al Trofeo Titano si esaltano gli atleti sammarinesi

La piscina del Multieventi Sport Domus ha ospitato domenica 9 novembre la nona edizione del Trofeo Titano di nuoto pinnato, manifestazione organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Domus San Marino Nuoto Pinnato. Un evento, che apre la stagione agonistica del circuito italiano, in grado di raccogliere circa 220 atleti, con una nota internazionale data dalla presenza di due squadre provenienti dalla Croazia. 25 gli atleti biancazzurri seguiti dal tecnico Fabio Donati, che sono stati in grado di migliorarsi sui tempi e portare a casa numerosi podi e medaglie. In Seconda Categoria femminile, Matilde Calisse centra una doppia vittoria nei 10 e 50m pinne, qualificandosi per i Campionati Italiani. Nel maschile, Pietro Giacobbi si porta a casa il bronzo nei 100m pinne, seguito al quinto posto da Francesco Cicchetti. Esordio per Andrea Foti, che si classifica all’ottavo posto. In Terza Categoria la specialità dei 100m pinne femminili vede sei atlete di casa nelle prime dieci posizioni: vittoria per Elisabetta Brasey, terza piazza del podio per Lisa Bartolini. Seguono Elena Laglia - bronzo nei 400m pinne -, Chiara Naso, Chiara Zanotti, oro nei 50 monopinna, e Anna Palimieri. Secondo posto per Luigi Renzi e Alessandro Ceci, rispettivamente nei 200 e 100 metri pinne. La miglior prestazione del fine settimana di Federico Bianchini è nei 200m pinne con il sesto posto; quinto, invece, Samuele Michelotti nei 50 apnea e quarto Alessandro Amici nei 50 pinne. Nella stessa gara tredicesima posizione per Enrico Baldisserri. Passando agli Esordienti, Valentino Pacini è secondo nei 100m pinne, migliorando il suo tempo di tre secondi. Podi anche dalle ragazze Juniores: doppio argento per Emma Bollini nei 50 e 100 metri pinne, sesta posizione invece per Maria Bartolini. Nei monopinna, argento e bronzo di Giulia Arlotti nei 50 e 100 monopinna, mentre arrivano le vittorie sui 50 apnea e 50monopinna per Sofia Fratti, che si porta a casa anche l’argento nei 100m monopinna, centrando la qualificazione ai Campionati Italiani. Negli Assoluti Camilla Sansovini è argento nei 100 pinne, stessa posizione per Federico Fabbri nei 200 pinne. Spazio anche ai Master, Francesco Cicchetti e Marco Vivarelli chiudo entrambi al settimo posto nei 50 e 100 pinne. Grande soddisfazione anche dalle staffette: in Seconda Categoria la squadra composta da Giulia Arlotti, Francesco Cicchetti, Matilde Calisse e Pietro Giacobbi si piazza al 3° posto In Terza Categoria Federico Bianchini, Elena Laglia, Alessandro Ceci e Lisa Bartolini si piazzano al secondo posto e Renzi, Brasey, Michelotti e Maria Bartolini quarti. Infine, dopo un testa a testa fino all'ultima bracciata la staffetta assoluta composta da Amici, Sansovini, Fabbri e Bollini si piazza al primo posto davanti al Blu Atlantis Ravenna e Nel Blu Trieste. Per la Domus San Marino la soddisfazione della vittoria nella classifica a squadre, seguita sul podio dalla Guardia di Finanza Modena e Blu Atlantis Ravenna.

