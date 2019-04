Scuola Federale protagonista, nel weekend di Pasqua, del Torneo Nazionale giovanile di macroarea di Merano, terza tappa del circuito nazionale Junior Next Gen. Nel tabellone Under 10 dominio di Dennis Spircu, che si è aggiudicato il sia il titolo di singolo maschile che il doppio, in coppia con Andrea Fiocchi del CT Bologna. Nel tabellone Under 12 femminile Sveva Pansica si è arresa solo in finale, al termine di un match infinito, dovendosi accontentare del secondo posto.

Comunicato stampa

