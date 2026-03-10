Cons: Tiro a segno protagonista all'Europeo in Armenia, buoni risultati anche dal Campionato Regionale

Cons: Tiro a segno protagonista all'Europeo in Armenia, buoni risultati anche dal Campionato Regionale.

Doppio impegno per gli atleti della Federazione Sammarinese Tiro a Segno, protagonisti sul fronte internazionale e regionale. I nazionali Agata Alina Riccardi e Marco Gasperoni hanno partecipato al Campionato Europeo che si è svolto a Yerevan, in Armenia. I due atleti, accompagnati dal vicepresidente federale Giuseppe Macina, hanno gareggiato nella carabina ad aria compressa chiudendo con 607,2 punti per Riccardi e 549 Gasperoni. Si è conclusa anche la seconda gara del campionato regionale svolto su più giornate. In evidenza Valerio Massimo Prota che ha conquistato l’argento nella pistola sportiva e pistola a 10 metri della categoria Ragazzi. A podio anche Luisa Menicucci, prima nella G.M. Donne, e successo di Ivana Drudi nella M.D. Quarto posto per Silvana Parenti nella categoria Donne con 529 punti. Bene anche il resto della squadra con Maddalena Beccari, Federico Forlivesi, Matteo Bollini e Sofia Merticari. Per la Federazione un momento anche di ritrovo comune con la cena sociale, occasione in cui si sono tenute le premiazioni del Campionato Sammarinese a fuoco e ad aria compressa. Durante la serata un momento è stato riservato alpresidente uscente Giuseppe Mario Muscioni con una targa commemorativa a certificare l’importante lavoro svolto durante tutta la carriera.

C.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: