Cons, Tiro Subacqueo: dal Trofeo Sub Vignola podi di specialità e trionfo della staffetta.

Oltre all’impegno alla Coppa del Mondo di nuoto pinnato, la Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata impegnata anche al 27° Trofeo Sub Vignola, gara di tiro subacqueo valevole come prova selettiva del Campionato Italiano. Seguiti dal coach Giorgio Pierguidi per gli atleti sammarinesi sono arrivati buoni risultati e podi nelle varie specialità. Nel Tiro Libero Emanuel Santolini chiude al secondo posto, seguito in sesta posizione da Giovanni Garito, Andrea Cavallo in decima posizione e Fabio Pisano dodicesimo. Nel femminile, a podio Anna Galanti che si mette al collo la medaglia di bronzo. Nel Super Biathlon il podio arriva grazie a Fabio Pisano con la terza posizione, seguito in ottava da Cavallo e in undicesima da Garito, il quale nel Biathlon conquista il quarto posto. Da incorniciare la prestazione nelle staffette: la squadra composta da Santolini, Cavallo e Garito hanno ottenuto la vittoria seguiti sul podio dal Circolo Subacquei Biella e Sub Vignola. Il prossimo impegno per il tiro subacqueo vedrà impegnato Emanuel Santolini questo fine settimana al 16° Trofeo Internazionale Città di Latina ad Aprilia. “Stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro - commenta la Federazione -. Anche il tiro subacqueo sta crescendo molto come specialità, questo grazie al nostro tecnico Giorgio Pierguidi ma anche a Emanuel Santolini che svolge il doppio ruolo di atleta e allenatore, avendo invogliato tante persone a iniziare questo sport”

