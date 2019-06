Consegnata la lista Uefa, c’è anche Kevin Caminero

Si avvicina a grandi passi la nona partecipazione consecutiva de La Fiorita nei preliminari europei, la sesta in Europa League. Giovedì prossimo, 27 giugno, alle 20:45 i gialloblù sfideranno l’Engordany a San Marino per poi volare ad Andorra una settimana più tardi per la sfida di ritorno. Da martedì si conosce anche il nome dell’avversario che, nel caso del tanto inseguito passaggio del turno, la formazione di Montegiardino si troverebbe davanti al secondo turno: si tratta della quotata Dinamo Tbilisi. Ieri, intanto, la società ha depositato presso la FSGC la lista Uefa che, al netto delle defezioni di Chiurato, Mottola e Ricchiuti, è composta da tutti i giocatori che hanno conquistato l’Europa League, con l’aggiunta di Mirco Vassallo, Nicolas Castro, Andrea Bracaletti, Damiano Tommasi, Matteo Bonavitacola e, novità dell’ultima ora, l’attaccante Kevin Caminero, quest’anno in forza al Cosmos. Intanto proseguono a pieno ritmo gli allenamenti in vista dell’esordio europeo di giovedì prossimo. Questa sera il tecnico Juri Tamburini ha previsto un’amichevole 11 contro 11 tra le pedine della rosa per provare alcune situazioni di gioco.

BIGLIETTI I tagliandi per la sfida casalinga di giovedì prossimo tra La Fiorita e Engordany sono in vendita al costo di 8 euro sul sito Eventbrite (qui i link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-fiorita-engordany- uefa-europa-league-preliminary-round-63603294165?aff=ebdshpsearchautocomplete ) e potranno essere acquistati al botteghino del San Marino Stadium prima dell’incontro.

TWENTY E-FITNESS CLUB AL FIANCO DE LA FIORITA Un nuovo partner di prestigioso si aggiunge alle realtà che sostengono La Fiorita. Si tratta di Twenty e-fitness, il club di training innovativo di Dogana, che dal prossimo anno sarà main sponsor della formazione di Montegiardino.

Di seguito i giocatori che compongono la Lista Uefa de La Fiorita:

Portieri

Alan NERI

Alex STIMAC

Gianluca VIVAN

Difensori

Roberto DI MAIO

Marco GASPERONI

Riccardo MEZZADRI

Samuele OLIVI

Damiano TOMMASI

Carlo VALENTINI

Centrocampisti

Armando AMATI

Andrea BRACALETTI

Nicolas Leonel CASTRO

Adolfo Jose' HIRSCH

Simone LOIODICE

Riccardo MICHELOTTI

Luca RIGHINI

Danilo Ezequiel RINALDI

Attaccanti

Matteo BONAVITACOLA

Kevin CAMINERO

Fabrizio CASTELLAZZI

Alessandro GUIDI

Mirco VASSALLO

c.s. La Fiorita