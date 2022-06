Consegnati i brevetti di fine corso agli allievi di 1° e 2° grado e apnea

Consegnati i brevetti di fine corso agli allievi di 1° e 2° grado e apnea.

All’Argentario, in Toscana, si è svolta nelle scorse settimane l’uscita dell’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani”, affiliata alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, nel corso della quale si sono tenuti gli esami di fine corso per gli allievi di 1° e 2° grado e apnea 1° grado. Due le immersioni previste il primo giorno nei fondali dell’isola di Giannutri, con gli allievi che sono scesi in acqua accompagnati dai propri istruttori per l’abilitazione alle rispettive profondità. L’ultima prova prevedeva una immersione in costa presso lo Scoglio del Corallo. Tutti gli allievi si sono comportati egregiamente, mettendo in pratica gli insegnamenti di un corso che fornisce la giusta preparazione e sicurezza. Fondamentale anche il supporto di validi istruttori federali che per pura passione seguono gli allievi in questa affascinante attività sportiva. Sabato scorso si è tenuta la serata per la consegna dei brevetti, dopo due anni di attesa a causa della pandemia che ha fatto sospendere i corsi diverse volte. In apertura un video dedicato all’istruttore Lanfranco “Gaggio” Lorenzini, scomparso a causa del Covid. I brevetti sono riconosciuti in tutto il mondo dal momento che la FSAS è affiliata alla CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee). Hanno conseguito il brevetto di 1° grado Emma Maroncelli, Michele Cellarosi, Luca Bartoletti, Marianna Zonzini, Mattia Ricci, Giulia Ercolani, Alessandro Giannini, Alessandro Raschi, Francesco Maiani, Marta Venturini e Filippo Galassi. Hanno tenuto l’abilitazione di 2° grado Fabiana Massimi e Flaviana Righi; infine, il brevetto di apnea 1° grado è stato ottenuto da Michele Stacchini, Ruggero Pinelli, Luca Morri, Enea Salicioni, Lorenzo Ciavatti, Davide Cesarini, Paolo Masini, Gian Marco Capanni e Lorenzo Mularoni e quello di 2° grado da Alvaro Casali e Nikoletta Szabo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: