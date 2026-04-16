Continua la serie positiva di risultati per Olimpus

Medaglie, Podi e ottime prestazioni per Olimpus San Marino Atletica in questo mercoledì 15 aprile a Misano, dove si sono svolti i CdS Provinciali. Apre le danze per la squadra femminile Annalisa Martelli che nel salto triplo ottiene la medaglia d’oro con la misura di 9.31, precedendo le sue compagne di squadra Martina Poggiali, seconda con 8.80, e Norma Antonini (7.61); Successo anche su gli 80m ad ostacoli che vedono davanti a tutti Rebecca Oppioli, che arriva prima con un ottimo 14.6 seguita da Annalisa Martelli, seconda con 14.9, Norma Antonini (15.9) e Giada Fabbri (18.4). Ottimo Podio anche per Virginia Pintus nei 300m che arriva terza con un buon tempo di 47.5, seguita da Rebecca Oppioli (48.2), Martina Santolini (55.0) e Giada Fabbri (55.9), mentre nel salto con l’asta sempre Virginia Pintus ottiene la medaglia d’argento con la prestazione di 2.30, seguita dal terzo posto di Yasmin Karoui (2.20), che ottiene anche l’argento nel martello 3 kg con un buono 22.56. Chiudono la serie femminile gli ottimi risultati di Chantal Mularoni (21:06.70 nella marcia 3km), Martina Poggiali e Martina Santolini nel lancio del disco (rispettivamente 15.60 e 11.30), Greta Sarti (8:19.70 sui 2000m), Anna Grandoni (12.1 sui 60h e 1.10 nel salto in alto) e Linda Espis (12.2 sui 60h e 6.52 nel lancio del peso). Pioggia di Podi anche per la squadra maschile, a partire dal doppio Oro di Cristian Burgal Alfaro, che arriva primo nei 100m ad ostacoli (15.90) e nel salto triplo (10.67); Proseguono Marvin Ronald Gatti, che ottiene il bronzo sui 2000m con il tempo di 7:22.70, e Karoui Aymen, terzo nel salto in alto (1.15) e quarto nei 60h con 11.20. Chiudono la giornata di risultati il primo posto di Alessio Lazzari nella marcia 5km (32:09.4), Stephane Maroncelli nel disco 1.5 kg (13.60) e 300m (41.30) e il 7.81 di Mattia Rinaldi nel lancio del peso.

c.s. Olimpus San Marino Atletica







