Conto alla rovescia per il Giro del Monte 2020. Ecco il programma definitivo

Attenzione massima alla sicurezza con il protocollo FIDAL e i precetti del Decreto 147

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2020, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino.

A pochissimi giorni dallo start, l’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 5 settembre con podistica competitiva, Corporate Run e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km.

Eccolo nel dettaglio:

RITROVO, ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 10:00 alle 16:00, nel Piazzale Calcigni;

PARTENZA GARE GIOVANILI (300 mt): alle 15:00, da Piazza Sant’Agata a Piazzale Lo Stradone e premiazioni sul palco;

RITROVO E ALLINEAMENTO PARTECIPANTI NELLE BATTERIE DI PARTENZA: alle 16:30, nel Piazzale Calcigni;

PARTENZE A BATTERIA DELLA PODISTICA COMPETITIVA, CORPORATE RUN E CAMMINATA (7 Km): dalle 17:00, nel Piazzale Lo Stradone;

PREMIAZIONI GIRO DEL MONTE: alle 19:00, sul palco nel Piazzale Lo Stradone;

STREET FOOD e DJ SET all’aperto: dalle 12:00 fino a sera, nel Piazzale Lo Stradone.

Garantita l'attenzione massima alla sicurezza con l’adozione del protocollo FIDAL, con partenze contingentate e distanziate per gli agonisti, e con le prescrizioni introdotte ieri dal Governo di San Marino con il Decreto n. 147 che prevede l’utilizzo della mascherina nelle fasi pre e post gara, dove non sia possibile la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, e le prescrizioni individuali di igiene più comuni.

Con il supporto di tutti ed il rispetto reciproco potremo condividere momenti di sano divertimento all'aria aperta.

Dalla società sportiva Track&Field San Marino va un particolare ringraziamento alla Giunta di Castello di San Marino con cui viene condivisa da 7 anni l'organizzazione, alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell'Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, agli sponsor (Audi Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, The Space, Seriset, L'Artistica, Giulietti KM0, San Marino Rtv, Fixing, TitanCoop, EnerGreen, PRB, Odon Fisioterapia, LaSplendor, RSM111 e CARISP) e a tutti i volontari della Track&Field senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi. E in tema di volontari quest'anno si aggiungeranno, con grande orgoglio, i tesserati delle Federazioni Rugby e Tiro con l'arco di San Marino.

Infine da ricordare la grande novità di quest’anno: i due concorsi a premi per tutti gli iscritti!

Per maggiori informazioni, il programma, il percorso e la possibilità di iscriversi online è possibile visitare il sito www.tfsanmarino.com/event/giro-del-monte-2020.

Comunicato stampa

Giro del Monte