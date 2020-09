Conto alla rovescia per il Giro del Monte 2020. Ecco il programma definitivo

Conto alla rovescia per il Giro del Monte 2020. Ecco il programma definitivo.

Attenzione massima alla sicurezza con il protocollo FIDAL e i precetti del Decreto 147

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2020, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino.

A pochissimi giorni dallo start, l’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 5 settembre con podistica competitiva, Corporate Run e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km.

Eccolo nel dettaglio:

RITROVO, ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 10:00 alle 16:00, nel Piazzale Calcigni;

PARTENZA GARE GIOVANILI (300 mt): alle 15:00, da Piazza Sant’Agata a Piazzale Lo Stradone e premiazioni sul palco;

RITROVO E ALLINEAMENTO PARTECIPANTI NELLE BATTERIE DI PARTENZA: alle 16:30, nel Piazzale Calcigni;

PARTENZE A BATTERIA DELLA PODISTICA COMPETITIVA, CORPORATE RUN E CAMMINATA (7 Km): dalle 17:00, nel Piazzale Lo Stradone;

PREMIAZIONI GIRO DEL MONTE: alle 19:00, sul palco nel Piazzale Lo Stradone;

STREET FOOD e DJ SET all’aperto: dalle 12:00 fino a sera, nel Piazzale Lo Stradone.

Garantita l'attenzione massima alla sicurezza con l’adozione del protocollo FIDAL, con partenze contingentate e distanziate per gli agonisti, e con le prescrizioni introdotte ieri dal Governo di San Marino con il Decreto n. 147 che prevede l’utilizzo della mascherina nelle fasi pre e post gara, dove non sia possibile la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, e le prescrizioni individuali di igiene più comuni.

Con il supporto di tutti ed il rispetto reciproco potremo condividere momenti di sano divertimento all'aria aperta.

Dalla società sportiva Track&Field San Marino va un particolare ringraziamento alla Giunta di Castello di San Marino con cui viene condivisa da 7 anni l'organizzazione, alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell'Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, agli sponsor (Audi Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, The Space, Seriset, L'Artistica, Giulietti KM0, San Marino Rtv, Fixing, TitanCoop, EnerGreen, PRB, Odon Fisioterapia, LaSplendor, RSM111 e CARISP) e a tutti i volontari della Track&Field senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi. E in tema di volontari quest'anno si aggiungeranno, con grande orgoglio, i tesserati delle Federazioni Rugby e Tiro con l'arco di San Marino.

Infine da ricordare la grande novità di quest’anno: i due concorsi a premi per tutti gli iscritti!

Per maggiori informazioni, il programma, il percorso e la possibilità di iscriversi online è possibile visitare il sito www.tfsanmarino.com/event/giro-del-monte-2020.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Giro del Monte





I più letti della settimana: