Coppa Davis: domani l'esordio dei biancazzurri contro l'Albania

La Nazionale sammarinese si appresta a fare il suo debutto in Coppa Davis. Le gare del gruppo IV, zona Europa, si svolgeranno a partire da domani e fino sabato sui campi della Baku Tennis Academy, in Azerbaijan. La formazione biancazzurra, guidata dal team official Roberto Pellandra e composta dagli atleti Simone De Luigi, Marco De Rossi, Stefano Galvani e Domenico Vicini (capitano e giocatore), è arrivata a Baku nella giornata di ieri e oggi ha sostenuto i primi allenamenti sul posto. Questa mattina si è tenuto il sorteggio dei due gironi. San Marino è stato inserito nel gruppo A insieme a Islanda e Albania, mentre del gruppo B fanno parte Malta, Andorra, Azerbaijan e Kosovo. I biancazzurri debutteranno domani contro l’Albania e giovedì affronteranno l’Islanda. In base al piazzamento, poi, si definirà il cammino dei titani nel proseguo del torneo.

c.s. Fed. Sammarinese Tennis