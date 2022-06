Coppa Davis: titani in Azerbaijan dal 27 al 31 luglio Padel: dal 26 settembre al 2 ottobre sul titano la Fip Gold San Marino International Padel Cup

Si disputerà a Baku, in Azerbaijan, dal 27 al 31 luglio, il concentramento del gruppo IV, Zona Europa, di Coppa Davis. La Nazionale sammarinese, guidata dall’ufficiale di squadra Roberto Pellandra, affronterà le Nazionali di Albania, Andorra, Azerbaijan, Islanda, Kosovo e Malta. In palio due promozioni al Gruppo III. I biancazzurri, dopo l’ottimo torneo dello scorso anno nella Macedonia del Nord, proveranno a riprendersi la promozione solo sfiorata. Nei prossimi giorni sono in programma una serie di raduni che porteranno alla composizione della squadra. Intanto è ufficiale l’inserimento a calendario del torneo FIP Gold San Marino International Padel Cup, che si svolgerà sul Titano dal 26 settembre al 2 ottobre. La Federazione Sammarinese Tennis ha puntato su uno dei tornei di maggior prestigio a livello internazionale, che richiamerà giocatori di livello. A livello organizzativo sarà un bel banco di prova, oltre a garantire una vetrina importante per un movimento, quello del padel, in continua crescita.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis

