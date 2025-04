Coppa del Mondo di nuoto artistico: Jasmine Verbena è quarta nel solo tecnico

Jasmine Verbena si conferma atleta di caratura mondiale. Nella seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico in svolgimento a Somabay (Egitto) la sincronette biancazzurra ha sfiorato oggi il podio nel solo tecnico. Un’ottima esecuzione quella dell’atleta del Titano, che ha chiuso al quarto posto con un punteggio di 224.6583, alle spalle della tedesca Bleyer, del’ucraina Moshynska e della bielorussa Khandoshka. Erano 31 le sincronette al via. Domenica la Verbena tornerà in vasca per il solo libero in programma alle 13.00.