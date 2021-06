Coppa Italia del campionato Cisalpino di acrobazia radiocomandata: Aerobatic Team di San Marino, protagonista

L’Aerobatic Team di San Marino, protagonista nel week end a Biella per una gara di coppa Italia del campionato Cisalpino di acrobazia radiocomandata suddivisa in più categorie. I nostri piloti usufruendo di una wild card hanno partecipato conseguendo ottimi risultati nelle massime categorie presenti, centrando due podi con due secondi posti: la “Imac Advanced” per Massimo Selva e la “Free Style” per Cristian Selva accompagnati dal pluricampione italiano Sebastiano Silvestri in veste di tecnico nonché “apripista” dei voli di gara “Imac Advanced” fuori classifica; dai punteggi non ufficiali ricevuti dalla giuria, avrebbe sicuramente vinto! Presente anche il giudice di gara di San Marino Franco Sala, che non ha giudicato le categorie dove erano presenti i nostri piloti. Splendida la location di gara alle pendici delle Alpi biellesi che ha messo a proprio agio i piloti presenti in larga misura del nord Italia, graziati anche da uno splendido meteo, non scontato dalle previsioni. Variegata la tipologia di aeromodelli presenti, accumunati tutti dalla caratteristica di essere acrobatici, dai 2mt. elettrici con 3Kw di potenza ai benzina di 3mt. con motori di 170cc. Il nostro Massimo nella categoria Advance ha partecipato con il nuovo Sukhoi 29 V.3 da 2,7 mt. di apertura alare e motore da 123cc, un gradito ritorno alle competizioni con queste tipologie di aerei molto spettacolari, dopo alcuni anni di gare esclusive di F3A e motoalianti F5J a dimostrazione che grazie anche all’esperienza in poco tempo si raggiungono risultati importanti. Non vince la gara per uno zero preso in una figura acrobatica nella prima manche dove avendo fatto un quarto di snap roll in più ha chiuso la figura dalla parte sbagliata, un piccolo errore ma che con coefficienti alti di difficoltà fanno la differenza. La vittoria è andata al milanese Daniele Garzulino. Sebastiano Silvestri ha portato in gara invece il nuovo biplano Ultimate di 2,2 mt motorizzato sempre con il 123cc a benzina, facendo vedere ai presenti ottime qualità di volo, che fanno ben sperare per le imminenti gare internazionali. Lo juniores Cristian Selva ha esordito gareggiando per la prima volta nella categoria più spettacolare per il pubblico, il Free Style, dove il pilota nel tempo di manche di 5 min. deve effettuare il proprio volo acrobatico eseguendo manovre al limite delle leggi della fisica, la maggior parte delle quali sfiorando il suolo! Molto applauditi i suoi voli con fumogeni con aereo Sukhoi 29 da 1,9 mt. di apertura alare e motore elettrico. Vince la categoria con pochi punti di differenza il Novarese Lorenzo Spinarelli con Slick da 2,6 mt. a benzina. La stagione è appena iniziata nell’acrobazia in attesa dell’evento clou Imac dell’anno L’Eurocup a Caorle i primi di settembre, quindi ci sarà tutto il tempo per affinare la tecnica di volo e il set up corretto degli aerei per i nostri rappresentanti bianco/azzurri. La stagione di gare anomala comunque prosegue, ed alcuni nostri piloti saranno presenti già il prossimo week end a Roma ad uno show non competitivo dove sono stati invitati per eseguire alcuni voli spettacolari sia con aerei acrobatici ad elica che turbina; si proseguirà poi ad inizio luglio con la gara di World Cup italiana F3A (acrobazia di precisione) a Monselice e nello stesso giorno la gara di Eurotour a Torino di F5J (motoalianti).