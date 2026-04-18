Coppa Titano 2026: la finale il 23 maggio al San Marino Stadium

L’ultimo atto del trofeo calcistico più antico di San Marino ha una data e un luogo stabili. La sfida Tre Fiori-La Fiorita si disputerà il 23 maggio 2026 al San Marino Stadium, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00. La squadra di Girolomoni potrebbe arrivare a quell’appuntamento da campione sammarinese in carica – essendo non solo pienamente in corsa sul fronte Scudetto, ma anche capolista con tre punti di vantaggio a due giornate dal termine della stagione regolare che assegnerà il titolo. Per la società di Montegiardino, invece, l’appuntamento di Coppa Titano rappresenta l’unica chance per aggiornare la sala dei trofei – essendo fuori dalla contesa per il vertice del campionato da settimane, ormai. Le possibilità di confermare la propria presenza nelle competizioni UEFA per club, per La Fiorita, passeranno anche dai playoff di Campionato Sammarinese.

È stato reso noto anche il calendario della postseason in campionato, che metterà sul piatto la qualificazione alla UEFA Conference League 2026-27. Alle spalle della vincitrice del titolo, di cui conosceremo l’identità nel corso di questo o del prossimo fine settimana, le successive sei squadre accederanno direttamente ai Quarti di finale. Le formazioni che invece avranno chiuso tra l’ottavo e l’undicesimo posto si affronteranno in gare uniche: in caso di parità al triplice fischio, sarà la squadra con la miglior posizione in classifica maturata in regular season a superare il taglio. I due incontri del Turno Preliminare si giocheranno mercoledì 29 aprile, alle 20:45.

Quarti di finale e semifinali si disputeranno invece sull’arco di 180 minuti. Se i binomi per le squadre che avranno chiuso tra il quarto e il settimo posto la regular season saranno immediatamente noti, la seconda e terza forza del lotto dovranno attendere l’esito del Turno Preliminare per conoscere i rispettivi avversari. Quella con la posizione di classifica inferiore spetterà alla formazione che avrà chiuso in piazza d’onore la stagione regolare. In caso di perfetto equilibrio al termine della sfida di ritorno, il passaggio del turno – in entrambe queste fasi – spetterà alla squadra meglio classificata. Il programma dei Quarti di finale propone le gare di andata nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con due partite al giorno in orari diversi (ore 15:00 e 18:00). Le sfide di ritorno saranno collocate nell’infrasettimanale del 5 e 6 maggio: anche in questo caso si disputeranno due gare per serata, ma in contemporanea (ore 20:45). Medesimo il funzionamento e la programmazione delle semifinali: gli incontri di andata si disputeranno sabato 9 maggio in due slot orari, quelle di ritorno – invece – martedì 12 maggio. Gli abbinamenti a questa profondità del tabellone terranno in considerazione le posizioni di favore maturate nel corso della regular season: seconda, terza, quarta e quinta forza del torneo – considerate alla stregua di teste di serie – potranno incrociarsi solo in semifinale, con le prime due citate protagoniste solo di un’eventuale finale.

Le gare conclusive saranno programmate sabato 16 maggio, su impianti e orari differenti. L’incontro che determinerà il quarto e quinto posto si terrà ad Acquaviva a partire dalle 16:00, mentre la finale dei playoff – che assegnerà un posto nella prossima edizione di UEFA Conference League – si giocherà al San Marino Stadium (ore 18:30).

C.s. Fsgc







