Coppe Europee: Ascari ad Istanbul per Fenerbahce-Maribor

Cristiano Ascari è stato designato in qualità di Delegato UEFA per l’importante gara che domani sera, alle ore 20:00 italiane, segnerà il primo dei due confronti tra Fenerbahce e Maribor all’altezza del Terzo Turno di Qualificazione alla UEFA Europa Conference League 2023-24. Il club turco ci è arrivato grazie all’agevole vittoria in due atti contro lo Zimbru, che aveva estromesso di misura i vicecampioni sammarinesi del Cosmos nel primo turno della competizione. Gli sloveni hanno dovuto faticare maggiormente, avendo avuto ragione dei lussemburghesi del Differdange solo ai tempi supplementari della sfida di ritorno. A decidere l’esito della qualificazione, l’ex Atalanta Ilicic con un penalty in pieno recupero e quando la lotteria dei rigori sembrava ormai inevitabile. A dirigere la sfida del Şükrü Saracoğlu sarà una quaterna inglese composta da Robert Jones (arbitro), Hussin, Smith (assistenti) e Bramall (quarto ufficiale).

c.s. FSGC

