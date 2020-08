CORPORATE RUN 2020 al via con il Giro del Monte: iscrizioni per i TEAM aperte online fino alle ore 23:00 del 30 agosto

CORPORATE RUN 2020 al via con il Giro del Monte: iscrizioni per i TEAM aperte online fino alle ore 23:00 del 30 agosto.

Il GIRO DEL MONTE, podistica competitiva, Corporate Run e camminata di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta San Francesco di San Marino, dà appuntamento a tutti per sabato 5 settembre 2020. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per TEAM. Il TEAM dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero massimo di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run del GIRO DEL MONTE è di € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. L’iscrizione del TEAM alla Corporate Run del GIRO DEL MONTE 2020, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 30 agosto 2020, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all’email tfsanmarino@gmail.com. La classifica generale della Corporate Run terrà conto dei tempi di gara dei primi 5 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva. I primi tre TEAM, della classifica generale della Corporate Run, verranno premiati alle 19:00 sul podio allestito nel Piazzale Lo Stradone. Media partner dell’iniziativa Corporate Run è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali. * Il CHIP che verrà consegnato ai partecipanti della AGONISTICA e della CORPORATE RUN, permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la composizione della classifica in tempo reale con l’arrivo dei concorrenti. Il CHIP verrà consegnato ad ogni concorrente, il giorno della manifestazione, dalla società incaricata per il Timing ufficiale di gara ENDU-MySDAM e potrà essere restituito dopo il traguardo ai giudici di gara. Nel caso di mancata restituzione al termine della manifestazione verrà richiesto un rimborso di 10 € per ogni CHIP smarrito.

c.s. Track&Field San Marino

