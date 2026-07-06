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Corsa su strada : Melissa Michelotti sul podio a Solarolo

6 lug 2026
Corsa su strada : Melissa Michelotti sul podio a Solarolo

Il 22° Memorial Gianluca Conti si è svolto in una serata caldissima sulle strade di Solarolo. Il percorso di 8km, caratterizzato da sterrato e passaggi tra le vigne, ha messo a dura prova i concorrenti per il caldo eccessivo. Melissa Michelotti è riuscita a mantenere un passo costante di 3’51’’ al chilometro, concludendo al secondo posto assoluta e vincendo il premio di categoria per età. Ha gareggiato anche l’allenatore Gianluigi Macina, ricevendo moltissime attestazioni di stima da parte del pubblico presente.

Comunicato stampa
San Marino Athletics Academy





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