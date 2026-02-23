Corsa su strada : primati personali per Melissa e Martina al 14esima edizione del Misano Run

Domenica, 22 febbraio, 1400 atleti si sono presentati al via sul circuito del Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli. La gara, alla sua 14esima edizione, è stata riconosciuta nella categoria “Oro” da parte della Fidal ed inserita nel calendario World Athletics. Il tracciato si è snodato su due giri corti ed uno lungo con passaggi di 4 metri, rendendo il percorso ancora più veloce, all’insegna dello slogan “ una pista mondiale per il tuo personale”. Alla gara hanno partecipato le due forti atlete, portacolori della San Marino Athletics Academy. Melissa Michelotti percorre i 10 km in 41’11’’, migliorando di oltre 40 secondi il suo personale. La compagna di squadra, Martina Tomassini chiude in 43’49’’, ritoccando nettamente il suo personale sulla distanza. Soddisfatto l’allenatore Gianluigi Macina dichiara : “ Melissa stà portando avanti molto bene il cambio di specialità dal salto in alto (dove vantava 1,73m) alle gare di resistenza. Martina si stà orientando verso le corse di fondo e questo è solo un assaggio.”

C.s. San Marino Athletics Academy SMAA

