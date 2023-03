La Federazione Sammarinese Scacchi apre il corso di avviamento e perfezionamento anche al settore femminile con corsi tenuti dal Maestro FIDE Ezio Righi, che si svolgeranno a partire da giovedì 13 aprile. Un totale di 8 lezioni dalle ore 21.00 alle 23.00 presso Casa Terenzi a Domagnano in Via Carducci, numero 11. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Federazione alla mail smrchessfed@yahoo.it.