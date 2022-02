Cosmos: cordoglio Leo Tabarrini

Tutti i componenti della Società Sportiva Cosmos sono profondamente addolorati per l'improvviso decesso di Leo Tabarrini. Un uomo sempre gentile e amichevole che ha fatto davvero di tutto in questi anni per rendere migliore il calcio a San Marino. Sentite condoglianze alla sua famiglia.

