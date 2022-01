Cresce il settore ludico addestrativo pony

Con i Campionati Regionali Indoor Emilia-Romagna di fine anno si è chiusa la stagione 2021 per il settore ludico addestrativo pony di ASAE il Branco e del Centro Ippico Vallecchio ASD. Le gare che si sono svolte presso la Scuderia Guidetti di Modena sono un misto di discipline, tra cui gimkana, presentazione, dressage, jump 40 eseguite dai bambini e bambine in sella ai loro pony. Questo settore si conferma in continua crescita con la conquista di 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi con le piccole amazzoni tesserate FIS Mya Colombini, Nicole Tinazzi, Andrea Tosi e Beatrice Zamagni. Quest’ultime, insieme alle compagne Nina Bindi, Anna Tinazzi, Evelyn Quercia e Corina Sertori Canarezza, hanno partecipato anche ai Campionati Italiani Pony a Cervia donando a questo settore nel suo anno d’esordio un totale di 4 ori 4 argenti e 4 bronzi. Il gruppo è ottimamente seguito dagli istruttori Teresa Castiglioni e Graziano Guerra. La Federazione Ippica è orgogliosa e dei risultati ottenuti che danno grande entusiasmo per lo sviluppo dell’equitazione sammarinese.

