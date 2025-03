CSPC - CNSFP: San Marino dedica CIPPO commemorativo a Pierre de Coubertin

Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play celebrano i valori dello sport con lo Svelamento del Cippo dedicato a Pierre de Counbertin a completamento della Via intestata al Barone, nel cuore del Polo Sportivo di Serravalle. “ Era il 20 maggio 2022, quando il il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino prese in esame l’Istanza d’Arengo n. 18 , approvando positivamente, con il parere favorevole della Giunta di Castello di Serravalle, l’intitolazione a Pierre De Coubertin della via che porta al Polo Sportivo Tribuna Nord del San Marino Stadium e al Museo dello Sport e dell’Olimpismo di Serravalle“. Venerdi 4 aprile 2025 alle ore 17,00, a completamento dell’intitolazione della Via al Barone Pierre de Coubertin, avvenuta il 6 aprile 2023, verrà collocato un Cippo commemorativo in pietra naturale, realizzato dai maestri scalpellini dell’AASLP. Sul fronte del Cippo campeggiano i loghi ufficiali del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin e del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play , Giunta di Castello di Serravalle a testimonianza di un impegno concreto per la promozione dell’etica sportiva, del rispetto reciproco e dello spirito olimpico. L’opera verrà solennemente svelata il 4 aprile 2025 ore 17 alla vigilia della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace indetta da ONU, in un momento di forte valore simbolico, che intende richiamare l’attenzione sull’importanza dello sport come strumento di educazione, inclusione e convivenza pacifica. Il cippo, collocato in uno dei luoghi più rappresentativi della comunità sportiva sammarinese “ in via Barone Pierre de Coubertin” , diventerà un punto di riferimento permanente per celebrare i principi del Fair Play e l’eredità culturale di Pierre de Coubertin, fondatore dei Giochi Olimpici moderni.

La Cittadinanza è inviata a partecipare.

C.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC e Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP