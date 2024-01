CSPC: in ricordo di Pierre de Coubertin

Ricorre il 161° Compleanno del Barone Pierre de Coubertin, nato a Parigi il 1 gennaio 1863, fondatore dei Giochi Olimpici moderni; il Paese di Pierre de Coubertin ospiterà di nuovo i Giochi Olimpici e Paralimpici di PARIGI 2024, la Gioventù sportiva si ritroverà in Francia all’atteso appuntamento Olimpico e potremo assistere allo spettacolo sportivo più bello e affascinante del mondo, ammirare le eroiche gesta degli Atleti e Atlete. La filosofia e il pensiero è sempre più attuale nel promuovere e favorire l’umanesimo integrale di Pierre de Coubertin al fine di identificare nel concreto l’insegnamento morale, civico, culturale e pedagogico che ne deriva; applicare i leitmotiv educativi ai giorni nostri per rafforzare l’identificazione oggettiva con Coubertin come fondatore del Movimento Olimpico e promotore dello sport come strumento per lo sviluppo del carattere, il cambiamento sociale e il rispetto transculturale; contribuire all’adozione di regole e metodi conformi ai suoi insegnamenti da cui trae origine lo Spirito Olimpico. Lo sport va praticato con l’obiettivo della vittoria, ma la vittoria va ricercata con Fair Play, generosità, lealtà, senza violenza e sempre rispettando l’avversario. Questo è il Concetto di Sport che ci piace e vorremmo sempre far diffondere nei campi di gioco. I CSPC e CNSFP, Associazioni Culturali sportive di puro Volontariato,continueranno con grande slancio ed entusiasmo nell’azione di promozione dei Valori Etici universali e dei Valori fondanti dello sport che vogliamo rappresentare e promuovere oltre che nello sport, nella società civile.

cs Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

